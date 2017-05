Apple trabaja en chip específico para Inteligencia Artificial

CIUDAD DE MÉXICO .-Uno de los primeros contactos que uno puede tener con la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo real es Siri, el asistente virtual de Apple, que hizo su presentación en el 2011. Éste permite operar el teléfono de la manzana usando comandos de voz, pero ahora la compañía está buscando crear un procesador específico para las tareas relacionadas con la IA.

El chip, conocido internamente como Apple Neural Engine, podría mejorar la manera en que la compañía maneja una serie de tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento facial o el reconocimiento de la voz, cosa que las máquinas ya hacen, pero que aún no son tan buenas como sus contrapartes humanas. Cabe señalar que Apple no ha hecho comentarios al respecto de este sistema, por lo cual se trata de un rumor que bien podría no ser tan exacto como se menciona ahora.

Los ingenieros en Apple buscan competir contra Amazon y Google, en el campo de la IA, el cual últimamente ha dado mucho de qué hablar. Y aunque Siri ha tenido una ventaja inicial con el reconocimiento de voz, los competidores han hecho avances agresivos en su línea de productos de IA como pueden ser Amazon Echo o Google Digital Assistant.

Con un chip especializado en IA la compañía de Cupertino podría integrar capacidades más avanzadas a sus dispositivos, por ejemplo, a los autos que se conducen solos o bien a dispositivos que corren la realidad aumentada, la cual es una fusión entre las gráficas y la información que la persona ve del mundo real.

Fuente: Uno Cero