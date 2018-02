Apple resolverá error que inutiliza iPhones con iOS 11.2.6

CIUDAD DE MÉXICO.-Apple aseguró que planea lanzar una actualización para su sistema iOS donde resolverá la falla que permite forzar el reinicio constante de un iPhone con sólo recibir un mensaje que integre un un carácter de una lengua hablada en la India.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8

