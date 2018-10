Apple presentará nuevas iPads y Macs a finales de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.-Por si no tenías suficiente con la presentación del nuevo iPhone y Apple Watch, la empresa californiana acaba de dar una pista que a finales de mes presentará sus nuevos modelos de iPad y MacBook.

De acuerdo con el sitio The Verge, la empresa californiana envió invitaciones para un evento el próximo 30 de octubre en una locación un tanto fuera de lo convencional: Brooklyn, Nueva York.

​A diferencia de los eventos anteriores que se han realizado en el Auditorio Steve Jobs, en Cupertino, California, éste se realizará en la Gran Manzana y se espera que presente nuevos modelos de iPad Pro y una actualización de su línea de Macs.

La invitación estaba adornada con logos de Apple intervenidos de diferentes maneras y venía impresa la fresa “there’s more in the making” (hay más por venir), lo que indiscutiblemente señala que el iPhone no es todo lo que presentará este 2018.

¿Cómo serán las nuevas iPads y MacBooks?

Uno de los rumores más fuertes del iPad Pro es que por primera vez, Apple dejará de hacer exclusivo para el iPhone su sistema de reconocimiento facial y las nuevas tabletas incluirán esta medida de seguridad.

También se espera que la nueva iPad Pro tenga una conexión USB-C en vez de Lightning y sus pantallas sean de 11 y 12.9 pulgadas.

Por su parte, las MacBook Air tendrán un rediseño que las hará mucho más ligeras y un display calidad Retina. Pese a esto, se mantendrá como el modelo de bajo costo de la línea de laptops de Apple.

Un reporte de Bloomberg señala también que podríamos conocer por fin un nuevo modelo de la Mac Mini que no ha tenido una actualización desde 2014 y tal vez, después de un año de haberse presentado, ya podamos conocer el cargador inalámbrico para el iPhone.

