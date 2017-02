Apple podría fabricar sus teléfonos en la India

CIUDAD DE MÉXICO.- El interés de Apple por la India sigue creciendo. En mayo pasado Tim Cook visitó el país de Gandhi y la compañía anunció que abriría una aceleradora de diseño y desarrollo de apps para iOS en Bangalore y también abrió una oficina en Hyderbad para albergar a 4,000 desarrolladores de Maps. Pues ahora parece ser que se está preparando para comenzar a fabricar iPhones en el mismo Bangalore.

Esto lo sabemos gracias a un par de tuits que Priyank Kharge, ministro de TI del estado de Karnataka, parece haber publicado por accidente. Ya que luego los bajo, pero BuzzFeed News tuvo a bien detectarlos.

Los dos tuits decían:

Contentos de anunciar las operaciones de fabricación iniciales de la empresa más valorada del mundo: Apple, en Karnataka. Otra validación de Karnataka. Intenciones de Apple para hacer iPhones en Bangalore fomentarán el desarrollo del ecosistema y la cadena de suministro de la tecnología de vanguardia en el estado.

Como era de esperarse Apple no quiso hacer ningún comentario al respecto, pero eso no significa que no vaya a suceder. En diciembre pasado, The Wall Street Journal informó que la compañía estaba en conversaciones con funcionarios del gobierno de la India para explorar la posibilidad de fabricar localmente.

Además, una decisión de inversión extranjera directa, aprobada en junio de 2016, abrió el camino para que la compañía abriera tiendas físicas en el país y también, FactorDaily informó que Apple tenía la intención de poner las tiendas en las grandes ciudades como Nueva Delhi, Bangalore y Mumbai a finales de 2017.

Todas estas señales parecen indicar que Apple podría fabricar de un momento a otro su teléfono insignia en la República de India.

Fuente: Código Espagueti