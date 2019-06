Apple dice que subir aranceles a China sería desastroso para EU

NUEVA YORK.- Apple Inc, Keurig Dr Pepper Inc y Dollar Tree Inc se unieron a otras empresas, para expresar su oposición al plan del gobierno de Donald Trump de imponer más aranceles a productos fabricados en china, como iPhone, Macbook y cafeteras.

Estados Unidos y China están retomando conversaciones, para poner fin a una guerra comercial después de una pausa de más de un mes. Se espera que los líderes de ambos países se reúnan durante la reunión del G-20 en Japón, la próxima semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que considera la posibilidad de subir los aranceles a otros 300,000 millones de dólares de productos chinos, si su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, no produce avances en el tema comercial.

Apple que la nueva ronda de aranceles reduciría la competitividad de la compañía y también la contribución que puede hacer al Tesoro de Estados Unidos.

El fabricante del iPhone dijo que es el mayor contribuyente empresarial de Estados Unidos, y reiteró su compromiso de 2018 de aportar directamente con más de 350,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos en cinco años.

Apple dijo también que se vería afectado porque las empresas chinas y otras fuera de Estados Unidos, no tienen una presencia significativa en el mercado estadounidense.

Un arancel estadounidense, por lo tanto, desnivelaría el campo de juego a favor de nuestros competidores», dijo Apple.

La firma de café y bebidas Keurig Dr Pepper y el gigante tecnológico Apple, son los últimos en una lista cada vez más grande de empresas de Estados Unidos, que presionan al gobierno de Trump para que abandone los planes de imponer más aranceles.

El fabricante de acondicionadores de aire Carrier Inc, una unidad de United Technologies, dijo que la última ronda de aranceles «dará como resultado aumentos significativos de precios para los consumidores estadounidenses».