Apoyos de ‘65 y más’ ya están listos

NUEVO LAREDO, TAM.- Cumpliendo en tiempo y forma, la oficina de SEDESOL federal, ha notificado a los adultos del “Programa 65 y más”, el depósito de su apoyo, asimismo están entregando los giros telegráficos, teniendo este jueves como último día para que los adultos recojan su dinero por giro de telégrafos, contando aún con 30 giros pendientes por recoger.

La oficina de 65 y más o SEDESOL, se ubica en el Palacio Federal, sobre la calle Doctor Mier #2520, a donde tienen que acudir los adultos mayores, tanto a recoger su giro de telégrafos, como para reportar o recoger su tarjeta en caso de perderla o alguna reposición.

De acuerdo a la encargada de la oficina, aún tienen espacio para registrar a más adultos, quienes deberán tener de 65 años en adelante, no recibir ingresos por concepto de pensión, o que su pensión no supere los $1,092 pesos, no recibir apoyo del programa oportunidades o renunciar al mismo.

Como requisitos, el interesado deberán presentar original y copia de: Credencial para votar, de no contar con este documento puede ser; Pasaporte vigente, alguna cédula profesional o bien la credencial del Inapam, acta de nacimiento, clave única de registro de población (CURP), un recibo de agua o luz.

En los registros de dicho programa se tiene actualmente un padrón de entre 13 mil a 15 mil adultos mayores, con la opción de que se registren aún más. Los interesados obviamente deberán acudir a la dirección arriba mencionada, y poder gozar del beneficio de $1,160 pesos por bimestre.