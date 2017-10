Apoyará PES en Biblia trabajo para elecciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Partido Encuentro Social no irá en alianzas o coaliciones para la elección del próximo año la cual enfrentarán solos adelantó Enoc Pineda Morín al destacar que en el arranque del año electoral han obtenido buena respuesta de la gente por lo que no batallan para cubrir sus listas de candidatos agregando que basarán en la Biblia, la labor política que ya están desplegando.

“Todos somos cristianos y conocemos la Biblia, y ahí nos debemos de basar”, señaló al indicar que lo más importante es reconocer ahora que nos hemos apartado de estas estrategias, sobre todo, reconocer que se tienen años haciendo propuestas y planteamientos que no han ayudado a mejorar y al contrario, seguimos en picada”, destacó.

El Presidente del Consejo Político Estatal del Partido Encuentro Social en Tamaulipas insistió que este es necesario luego de que por muchos años se han seguido planes y estrategias que simplemente no han funcionado.

Aceptó que por ello, en el desarrollo de sus estrategia habrán de buscar apoyarse en la Biblia para reforzar los valores y principios que nos rigen, ya que consideró que en la actualidad, nos hemos apartado de ella.

“No es posible que cuando delinques y estas en un penas, les dejen meter la Biblia cuando ya as cometido un delito y que en una escuela en donde estás formando a un niño, no permitan meter una Biblia y más a un viendo ahí se señala, que se instruya al niño en su carrera y aún cuando fuera viejo no se aparte de ella. Ahí está la base de todo”, señaló.