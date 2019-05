Apoyan maestros a la candidata priísta

NUEVO LAREDO, TAM.- Maestros pertenecientes al sindicato magisterial se reunieron con la maestra Baudelia Juárez García para manifestarle su respaldo absoluto en las elecciones del 2 de junio, y manifestaron que votarán por ella porque es la única que les garantiza una representación a la altura de las circunstancias.

“Mi convicción siempre ha estado dentro del Partido Revolucionario Institucional, y porque tengo confianza en el partido quiero decirles que tengo confianza en Baudelia porque la conozco, que es una persona responsable, decente y siempre se ha dedicado a lo más sagrado que tiene un pueblo, como lo es la educación, Baudelia estamos contigo de todo corazón, que tengas mucho éxito, porque los maestros sabemos lo que necesita un pueblo y sabemos que al llegar tú al Congreso, estarás al lado del pueblo”, le externó el profesor Carlos Villanueva Calderón.

Apreciado en toda la ciudad por su notable trayectoria didáctica, Villanueva Calderón dijo pertenecer al PRI desde hace 63 años, en los cuales ha visto triunfar al partido y ésta no será la excepción, “pero quiero decirles también que yo en particular nunca me he rajado”, asentó.

El profesor se refería a los intentos desesperados de la dirigencia del Sindicato de Maestros de sabotear eventos a favor de la fórmula priísta y obligar a sus agremiados a que asistan a apoyar a candidatos de otros partidos, un asuntos que no pasó desapercibido para la abanderada del partido tricolor, quien enfatizó que no se debe jugar así con la dignidad de los maestros.

“Se enteraron que nosotros íbamos a tener una reunión con mis amigos los maestros, e inmediatamente convocaron a una reunión al Teatro de la Ciudad a través del sindicato, malamente, y qué lástima que los hayan convocado y la líder, con todo respeto, ni siquiera habló en dicha junta, ni tomó la palabra, qué lástima que quieran jugar con la dignidad del maestro, una dignidad que nos hemos ganado a base de trabajo, porque nadie nos ha dado nada gratis”, dijo la maestra Baude.

“GESTIONARÉ PAGO A TIEMPO A LOS MAESTROS”

En la reunión que la abanderada priísta sostuvo con los maestros que acudieron voluntariamente a darle el espaldarazo a su campaña, les aseguró que una vez llegada al Congreso, luchará porque los derechos de sus colegas profesores no sean pisoteados por políticos de ningún partido, sin importar el color que sean.

“¿Qué es lo que yo quiero ir a hacer al Congreso? Primero, que por favor se nos pague a tiempo, tengo compañeras maestras que no les han pagado un interinato por dos años, no me importa cómo le tenga que hacer, pero su salario sale porque sale”, declaró.

También signó el compromiso de gestionar que el ISSSTE ofrezca un servicio digno a los maestros y a la comunidad en general, porque actualmente la atención que brinda es deficiente.

“Les pido su voto de confianza este 2 de junio para los candidatos priístas, porque es bien importante que nosotros vayamos al Congreso a ver todas esas incongruencias”, declaró.

Por toda respuesta, el maestro Rogelio Peña González, jefe del Sector 23, exhortó a sus compañeros a votar por la fórmula priísta y destacó que los 37 años que tiene como maestra, la abanderada priísta prueba que conoce el medio magisterial y la problemática de Nuevo Laredo “por eso estamos con ustedes”.