Apoya UAT fomento de valores cívicos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el marco del proceso electoral en el cual se renovará la presidencia de la república, el Senado de la Nación, el Congreso Federal y las alcaldías, la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabajará en el fortalecimiento y proyección de los valores cívicos, sostuvo el Rector José Andrés Suárez Fernández.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas dijo lo anterior al señalar que desde esta Casa de Estudios en Tamaulipas existe también una constante comunicación con las autoridades electorales, para que en muchos de los casos se puedan apoyar el desarrollo de diversos programas.

Dijo que aunque no de manera directa, la UAT también participa en el desarrollo de algunas actividades con partidos o candidatos en el seno del Desarrollo del proceso electoral.

“Particularmente de forma directa no como universidad no participamos directamente a solicitud de partidos o de algún candidato podría haber alguna actividad que se hiciera no de promoción si no de proposición pero a petición”, comentó.