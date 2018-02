Apoya IP que Federación cobre el impuesto predial

El miembro del organismo que agrupa a los comerciantes establecidos en la entidad dejó en claro que el hecho de proponer el federalizar un impuesto local, no significa que se aprueben encarecimientos si no que se ataque la informalidad y evasión.

CIUDAD VICTORIA, TAM.-La alta evasión en el pago del impuesto predial, que en algunos municipios supera hasta el cincuenta por ciento, puede combatirse si el Gobierno Federal asume el cobro de esta contribución, sostuvo Christiaan Pérez Cosió.

“En nuestro país la recaudación del predial representa 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en América Latina esta cifra alcanza el 0.4 por ciento y en Estados Unidos el 2.5 por ciento”, dijo el Secretario Técnico de la Federación Estatal de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas.

Ante este problema, dijo que lo que debe atacarse es el alto grado de evasión de este impuesto que actualmente cobran los municipios, mismo que porcentualmente no supera en la mayoría de los casos el 50% y que debería incrementarse a raíz de una federalización.

Ello incrementará la recaudación, además constituirá un mecanismo para ingresar a la formalidad negocios que operan fuera de la ley, ya que el predial se cobra sobre un bien tangible que es la propiedad misma que no puede esconderse, señaló.

Por otra parte, dijo que está cúpula empresarial, sigue manifestando su apoyo a la intención de buscar una reducción a la tasa impositiva del IVA, y que esta sea una postura legítima y no, una presión producto del momento político que se vive en el país.

En este sentido señaló que las Cámaras organizadas se comerciantes del estado, están respaldando la iniciativa legislativa de los diputados locales, para impulsar la disminución del IVA al 8% en frontera.

“Es, importante aclarar que el tema de resolverse corresponde a los diputados federales en la discusión del paquete económico y ley de ingresos en diciembre de 2018, por lo que el papel del Congreso de Tamaulipas, se limitaría solo a proponer y exhortar al poder legislativo federal”, aclaró.

Dijon una vez que ha sido lanzada esta propuesta se deberá de dar seguimiento para que no se malinterprete como una medida electoral previa al proceso electoral.

“ Esta propuesta no debe enfriarse ni extinguirse después de las elecciones, ya que hay un interés legítimo de los empresarios fronterizos para disminuir el IVA cuando menos al 11% y que mejor que se lograra al 8% como lo proponen los diputados locales”, apuntó.

