Aplicará UAT Ceneval a los aspirantes

NUEVO LAREDO, TAM.- Este 4 de julio se aplicará el examen Ceneval para los aspirantes a ingresar a la Facultad de Comercio Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

René Adrián Salinas Salinas, director del plantel, indicó que son más de 800 los alumnos de diferentes preparatorias que están interesados en ingresar a esta escuela y que durante los sábados han acudió al curso propedéutico que se les brinda por parte de la institución.

“Los jóvenes que aprueben el examen iniciarán clases en agosto, pero solamente van ingresar aproximadamente 400 alumnos a las cinco carreras que ofrecemos”, mencionó.

En el caso de los jóvenes que no puedan ingresar, señaló que se analiza una alternativa para que lo puedan hacer en enero.

“Con el resto de jóvenes que no puedan ingresar en este ciclo 2019-2020, se verá la manera de ofrecerle alguna alternativa para que en enero lo puedan hacer y no pierdan el tiempo. Vamos hacer un esquema para que los que no podrán ingresar que son muchos, lo puedan hacer el próximo año”, declaró.

Finalmente informó que no se podrá ingresar a la UAT si no se presenta y aprueba el examen CENEVAL.

La UAT se ubica en Avenida Fundadores 13, Colonia Infonavit.