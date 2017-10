Aplican vacunas en tiendas y plazas públicas

NUEVO LAREDO, TAM.- Este sábado 7 de octubre dio inicio la Tercer Semana Nacional de Salud, en la que participan más de 25 enfermeros, quienes conforman 10 módulos distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, como son centros comerciales y plazas públicas.

De acuerdo a las autoridades de Salud, esta semana de Nacional de Salud, dura hasta el próximo viernes 13 de octubre, así que la ciudadanía tendrá un plazo grande para poder aplicarle a sus abuelitos y niños diferentes vacunas, como son la neumococo para adultos de 65 y mas, vitamina A para niños, la anti Tetánica, la sabin contra la poliomielitis, triple viral, además de regalar Vida Suero Oral, y desparasitarte.

Algunos de los lugares donde pueden encontrar estos módulos, son el Soriana, Smart, Plaza Hidalgo, Puente Internacional No.1, solo por mencionar algunos, esto con el único objetivo de cubrir más territorio en la ciudad, y puedan aprovechar esta oportunidad.

Es preciso que los padres de familia, igual si contemplan acudir a alguna de estos sitios como centros comerciales, o plazas, carguen consigo la cartilla de vacunación de sus hijos, al igual en el caso de los adultos mayores.

“Yo supe del modulo y rápido me vine a vacunar, me puse la de tétano, me acabo de cortar y no me había vacunado, así que aproveche, soy albañil, y pues en mi trabajo siempre nos cortamos, o algún piquete con alambres o clavos oxidados, pues es peligroso, por eso vine rápido”, mencionó Don Juan García de oficio Albañil.