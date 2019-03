Apex Legends: el nuevo Battle Royale que enloquece a todos

E.U.-Tal vez hayan escuchado hablar de Apex Legends, un nuevo juego que está causando sensación en todo el mundo, disponible para PlayStation 4, Xbox One y la PC y que se ha convertido en un éxito instantáneo alcanzando más de 50 millones de descargas en tan sólo un mes.

Apex Legends es un videojuego del género Battle Royale, desarrollado por el estudio Respawn Entertainment que —sin el apoyo de alguna campaña publicitaria o reseñas de medios especializados— se lanzó sorpresivamente al mercado de manera gratuita convirtiéndose en el nuevo rey del género, amenazando incluso al popular Fortnite.

ICYMI: The Apex Legends Mixer Hype Zone is now live! Check out the 24/7, action packed, champion crushing channel now: https://t.co/0MsOfQeAYk pic.twitter.com/AozbRuMw8E — Apex Legends (@PlayApex) March 8, 2019

¿Cómo se juega?

El éxito de Apex Legends se debe a varios factores, uno de ellos es que el juego tiene como base el parte del desarrollo para Titanfall 2, un título de Respawn al que le fue muy bien en reseñas y que de hecho, gracias a la apabullante popularidad de Apex, ha visto regresar a muchos combatientes.

Además de una base sólida, incorporaron las mejores ideas de los otros Battle Royale (como Fortnite o PUBG) al mismo tiempo que hicieron la experiencia lo más simple posible, además que lograron ofrecer algo que otros juegos del género no han podido: hacerte sentir que estás en un genuino campo de batalla.

Para quiénes no están familiarizados con el género Battle Royale, la idea es que muchos jugadores (en línea) desciendan sobre un mapa bastante extenso donde la meta principal es sobrevivir y ser el último sobre la tierra (virtual) para ser coronado campeón. Cada batalla la inicias “desnudo”, es decir sin armas, balas o algún tipo de protección, todo el equipo lo debes buscar desde el momento que tocas tierra y si no te fijas bien, es posible que otro jugador te elimine en los primeros segundos del round.

Conforme transcurre el tiempo, el área en la que puedes jugar se va reduciendo, obligando a los jugadores a moverse a espacios más pequeños donde evidentemente, corres más riesgo de morir a manos de otro participante.

Lo interesante del caso de Apex Legends contra otros juegos es que no sientes que estés en un mundo extraño donde las reglas parecen arbitrarias, por el contrario, sientes que eres parte de una batalla a gran escala en mapas cuyo diseño te invitan a explorar, pero también a aprovechar su diseño para tomar ventaja de los pequeños detalles.

Todos están invitados

Aunque hay una gran cantidad de jugadores con mucha habilidad, no quiere decir que no vayas a poder disfrutar una partida. Apex incluye un modo de entrenamiento que puedes visitar las veces que quieras para acostumbrarte al sistema de juego y los servidores procurarán colocarte con alguien de tu mismo nivel, aunque no debes confiarte y lo mejor es practicar diligentemente hasta dominar a cada uno de los personajes, que dicho sea de paso, poseen habilidades diferentes que te darán ciertas ventajas durante la batalla.

Descarga y disfruta

Apex no solo es gratuito sino que además no necesitas tener una suscripción adicional como PS Plus para poder jugar en PlayStation 4 o algo similar en la PC aunque, desafortunadamente si necesitas tener Xbox Live Gold para poder jugar en Xbox One.

Apex Legends es un juego que apareció de la nada, al que EA no le hizo absolutamente nada de ruido y que por méritos propios ha crecido descomunalmente, incluso, no dudamos que pronto lo veamos en los principales escenarios de los eventos de eSports más importantes del mundo.