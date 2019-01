Aparece científico que habría creado a las primeras gemelas con resistencia al VIH

El lugar se encuentra rodeado por una docena de hombres no identificados pero vestidos de civil.

He Jiankui, científico chino. [Agencias]

He Jiankui, científico chino. [Agencias]

CHINA.-Luego de ser reportado como desaparecido, el científico chino que habría creado los primeros bebés genéticamente modificados y con resistencia al VIH, ha sido visto por primera vez desde el pasado noviembre en la casa de huéspedes para maestros visitantes de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología en Shenzhe, China.

Según informa The New York Times, el pasado miércoles surgió un video donde se le ve paseando por un balcón y charlando con una mujer que cargaba a un bebé en brazos. Además, el lugar se encuentra rodeado por una docena de hombres no identificados pero vestidos como civil.

Unos días después de su desaparición, la Facultad desmintió que se encontrara detenido en su campus pero ahora, los empleados de la institución recibieron un mensaje que se les notificaba la prohibición de hablar con los medios de comunicación de cualquier información relacionada con la modificación genética de bebés.