Aparatoso accidente en la colonia Juárez

NUEVO LAREDO, TAM.- Cuantiosos daños materiales fue el saldo que arrojó un aparatoso accidente, en transitado crucero de la colonia Juárez.

Nancy, de 28 años, residente en la colonia Valles Elizondo, aceptó haberse pasado el alto en el cruce de las calles Lincoln y Juárez, debido a una distracción.

La mujer conducía una camioneta Chrysler Voyager modelo 2003, circulando de sur a norte por la avenida Juárez.

Al llegar a la intersección con la calle Lincoln, la fémina no respeta la señal de alto y choca contra un vehículo, Chevrolet Chevy modelo 2011, propiedad de una empresa local.

Esta unidad, manejada por Norman, de 26 años, iba de oriente a poniente por la Lincoln y tenía vía de preferencia, al contar con luz verde en el semáforo, que regula la circulación en el transitado crucero.

“Venía circulando por Juárez, no me fije en el semáforo porque venía poniéndome el cinturón de seguridad, donde voltee y vi el semáforo en rojo, no me pude parar causando un choque”, fue lo declarado por Nancy a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.