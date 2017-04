Anuncian una nueva criatura para Pokémon Sun & Moon

The Pokémon Company anunció que una nuevo Pokémon mítico está en camino. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- The Pokémon Company anunció que una nuevo Pokémon mítico está en camino a Pokémon Sun y Pokémon Moon, la nueva generación de Pokémon.

Se trata de Marshadow, una pequeña criatura de aspecto oscuro y fantasmal. Por el momento, Game Freak y The Pokémon Company no han compartido más detalles sobre Marshadow; no obstante, se espera que pronto revelen qué tendrás que hacer para conseguirlo.

Si eres fanático de Pokémon Sun & Moon, seguramente sabes que dataminers ya habían descubierto la existencia de Marshadow desde hace tiempo. Según la información que han recopilado estos usuarios, Marshadow es una criatura de tipo Pelea/Fantasma que prefiere mantenerse escondido de los humanos, razón por la mayoría de los habitantes de Alola cree que se trata de un simple mito.

“Se esconde en las sombras de otros, copiando sus movimientos y poderes. Este Pokémon es cobarde y miedoso”, señala su descripción oficial del Pokédex en Pokémon Moon.

