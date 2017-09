Anuncian teletón con artistas para damnificados por huracán Harvey

LOS ÁNGELES.- Oprah Winfrey, Beyoncé, George Clooney, Barbra Streisand y Reese Witherspoon, entre otros, participaran la semana próxima en un teletón para los damnificados por el paso del huracán Harvey en Texas, anunciaron participantes.

En el teletón que se transmitirá el próximo martes en punto de las 20:00 horas locales participarán además algunas de las más grandes cadenas de televisión: ABC, CBS, Fox, NBC y CMT.

El rapero de Houston Bun B y Scooter Braun organizaron el teletón “Mano a mano: un beneficio para víctimas del huracán Harvey”. Será un especial de una hora, que se transmitirá a través de las cuatro grandes redes de televisión y CMT.

Con etapas en Nueva York y Nashville, el evento se transmitirá en vivo en la costa este y reproducir en la costa oeste y estará disponible en línea a través de transmisión en vivo en Facebook y Twitter durante la transmisión de la Costa Este.

Otras estrellas que aparecerán en la emisión son Jamie Foxx, Karlie Kloss, Matt Lauer, Rob Lowe, Matthew McConaughey, Norah O’Donnell, Dennis Quaid, Julia Roberts, Kelly Rowland, Adam Sandler, Ryan Seacrest, Michael Strahan y Blake Shelton, con más nombres a anunciarse.

Los ingresos del evento se canalizarán a través de las organizaciones United Way of Greater Houston, Hábitat para la Humanidad, Save the Children, Socorro Directo, Alimentación de Texas y el Fondo del Alcalde para el Huracán Harvey Relief (administrado por el Greater Houston Community Fund) Hurricane Relief Fund, administrado por Comic Relief Inc.

Las líneas telefónicas, mensajería de texto y donaciones digitales estarán abiertas al principio del programa y concluirán una hora después de que termine el programa.

La destrucción causada por el huracán Harvey ya ha impulsado múltiples y considerables donaciones de estrellas individuales y compañías como Disney, Apple, Amazon y Telemundo.

Disney también presentó un “Día de Dar”, el jueves pasado, durante el cual sus canales recaudaron dinero para la Cruz Roja.

La nativa de Houston, Beyonce, había dicho previamente que ella y su equipo estaban trabajando en un plan para “ayudar tanto como podamos”.

Harvey golpeó Texas el pasado 25 de agosto como un huracán de Categoría 4. A pesar de debilitarse a una tormenta tropical, produjo 52 pulgadas de lluvia, causando inundaciones devastadoras en Houston y otras áreas. La tormenta causo al menos 63 muertes.

Después del huracán Katrina, en 2005, Hollywood lanzó una serie de esfuerzos de recaudación de fondos, incluyendo el concierto de NBC para el alivio del huracán, que se emitió el 2 de septiembre.

Pero quizás se recuerde mejor por el momento fuera de guión de Kanye West, en el que criticó la respuesta del gobierno al desastre, declarando: “George Bush no se preocupa por los negros”.