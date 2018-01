Anuncian nueva temporada de la popular serie científica “Cosmos”

E.U.-El astrofísico Neil deGrasse anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que National Geographic ha apostado por una nueva temporada de Cosmos, que arrancaría en la primavera de 2019.

Fue en 1970 cuando el astrónomo, cosmólogo y librepensador Carl Sagan inmortalizó la serie de 13 capítulos en la que abordaba historias sobre las distintas teorías para explicar el universo. Ya en 2014 se realizó la secuela Cosmos: A Spacetime Oddisey.

Yup. We got the band back together. Another season of Cosmos is officially real. “COSMOS: Possible Worlds” To air on @FOXTV & @NatGeoChannel in a year — Spring 2019. Be there. pic.twitter.com/OjvatE7GlK

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) January 14, 2018