Anuncian nominaciones a los Premios del Cinema Audio Society

LOS ÁNGELES.- Las películas “Bohemian Rhapsody” y “First Man” encabezan la lista de nominaciones de la edición 55 de los premios la Sociedad de Audio de Cine (CAS, por sus siglas en inglés).

Los reconocimientos serán entregados el próximo 6 de febrero en el Wilshire Grand Ballroom del InterContinental de Los Ángeles.

“Siempre es un placer para mí felicitar a nuestros colegas por su excelente trabajo. Este año, la creatividad de nuestra comunidad es primordial con proyectos excepcionales que representan la mejor mezcla de sonido para 2018” dijo el presidente de CAS, Mark Ulano.

En la categoría principal, Película en Acción Real, la lista la completan “A Quiet Place”, “A Star is Born” y “Black Panther”, informó la CAS en un comunicado.

En Película Animada competirán “Incredibles 2”, “Isle of Dogs” “Ralph Breaks the Internet”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y “The Grinch”.

La votación final para una mezcla de sonido excepcional y productos excepcionales se abrirá en línea el jueves 24 de enero y finalizará el miércoles 6 de febrero.

Lista de nominados de la 55 edición de los premios CAS por logros sobresalientes en la mezcla de sonido para 2018.

Película en Acción Real

“A Quiet Place”

“A Star is Born”

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

Película Animada:

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“The Grinch”

Película Documental:

“Fahrenheit 11/9”

“Free Solo”

“Quincy”

“They’ll Love Me When I’m Dead”

“Won’t You Be My Neighbor?”

Serie de una hora:

“Better Call Saul: Talk”

“Ozark: The Badger”

“The Handmaid’s Tale: Holly”

“The Marvelous Mrs. Maisel: Vote for Kennedy, Vote for Kennedy”

“Westworld: The Passenger”

Serie de Media Hora

“Ballers: The Kids Are Aight”

“Barry: Chapter Seven: Loud, Fast, and Keep Going”

“Modern Family: Did the Chicken Cross the Road?”

“Mozart in the Jungle: Domo Arigato”

“Silicon Valley: Fifty-One Percent”

Película para Televisión o Serie Limitada

“American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (Part 1)”

“The Man Who Would Be Vogue Escape at Dannemore: Episode 101”

“Fahrenheit 451”

“Genius: Picasso” capítulo 1

“The Romanoffs: House of Special Purpose”

Reality, Variedad, Serie Musical o Especial:

“Anthony Bourdain: Parts Unknown (Bhutan)”

“Carpool Karaoke: Primetime Special 2018”

“Deadliest Catch: Last Damn Arctic Storm”

“Jesus Christ Superstar Live in Concert”

“The Late Show with Stephen Colbert”