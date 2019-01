Anuncian elenco para precuela de GoT

CIUDAD DE MÉXICO.-HBO dio a conocer al elenco que protagonizará la precuela de Game of Thrones, reportó Entertainment Weekly.

Los actores Jamie Campbell Bower, Naomi Ackie, Denise Gough, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp y Toby Regbo se unen a los previamente anunciados Naomi Watts y Josh Whitehouse para participar en el proyecto.

La cineasta británica S. J. Clarkson, conocida por su trabajo en series como Orange is the New Black y Bates Motel, también fue elegida para dirigir el capítulo piloto, y se unirá a Jane Goldman para realizar el libreto del episodio.

Hasta el momento, se desconoce más información sobre los roles que los famosos van a interpretar, a excepción del de Watts, que fue descrito como un personaje socialista y carismático que esconde un oscuro secreto.

“Miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, la serie narra el descenso del mundo desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su hora más oscura”, dice la descripción oficial de la producción.

“Y sólo una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, los misterios del Este hasta los Starks de la leyenda… no es la historia que creíamos saber”.

George R. R. Martin, creador de la saga literaria en la que se basa la historia y productor ejecutivo de ambas series, dijo que el nuevo proyecto, al cual ha llamado The Long Night sin ser éste su título oficial, será bastante diferente a la serie original.

“No hay King’s Landing. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens: Valyria apenas ha comenzado a ascender con sus dragones y el gran imperio que construyó”, dijo Martin.

“Estamos tratando con un mundo diferente y más antiguo, y esperamos que eso sea parte de lo divertido de la serie”.

Hasta el momento, la nueva producción televisiva no cuenta con fecha de estreno.

