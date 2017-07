Anuncian Cumbre Mundial de Líderes en Cáncer 2017 en México

CIUDAD DE MÉXICO.-Incrementar inversión en términos de prevención, diagnóstico oportuno, acceso a medicamentos, cuidados paliativos, rehabilitación, así como apoyo a supervivientes de cáncer, para disminuir la morbilidad y mortalidad de esta afección, son algunos de los objetivos de la Cumbre Mundial de Líderes en Cáncer 2017, que se realizará en la Ciudad de México los próximos 13 y 14 de noviembre, informó Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología (InCan).

En conferencia de prensa, Meneses García, señaló que este evento “representa una oportunidad para capitalizar los esfuerzos que han hecho nuestras instituciones para el Programa Integral de Prevención y de Control de Cáncer, y el Registro Nacional de Cáncer que ya está funcionando”.

La importancia de que la cumbre se realice en el país, explicó el funcionario, es que toda Latinoamérica “tiene un gran problema con el cáncer, no tenemos registros nacionales, planes de prevención y control, está representando las primeras causas de muerte, tenemos que empezar a ser líderes en desarrollo de políticas públicas”.

Abelardo Meneses resaltó dos grandes problemas en México: la falta de radioterapeutas y por ende el acceso a radioterapias en diversas zonas del país y la falta de aceleradores lineales.

“El hecho de que en Facultades de Medicina no esté incorporada la materia de oncología hace que existan pocos radioterapeutas, esto conlleva a que existan estados donde no hay radioterapeutas y no se preste el servicio, también hay que mencionar que existen en el país alrededor de 174 aceleradores lineales, lo que se tienen son bombas de cobalto y lo que está haciendo es ir cambiando estas por aceleradores lineales. A nivel latinoamericano esto es un grave problema, por eso traemos estos temas a la cumbre, para que sepamos de los expertos que pasaron por estas experiencias, por ciudades y países que tuvieron las mismas condiciones de nosotros y cómo le hicieron para revertir estos problemas”.

Informó que en el país se diagnostican 190 mil casos nuevos de cáncer al año y en cuanto a fallecimientos se reportan 80 mil en promedio. “La razón es que una gran parte, 7 de cada 10 pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas, es algo que tenemos que trabajar”.

El director del Instituto de Cancerología detalló que la Cumbre Mundial, es un foro de alto nivel que congrega entre 250 y 300 líderes tomadores de decisión de cáncer que establecen políticas públicas para reducir la tasa de mortalidad e intercambiar información en cuanto a diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad. “Vendrán jefes de estado, ministros de salud, alcaldes, primeras damas, miembros de familias reales, autoridades de agencias como la ONU, organizaciones no gubernamentales y líderes de la industria farmacéutica”.

En México, el cáncer ocupa la tercera causa de muerte, por ello el director del InCan aseguró que ser sede de la cumbre es un logro “se pretende sensibilizar a los principales responsables en la toma de decisiones para el cáncer y eso es una prioridad en términos de salud global, porque en muchos países el cáncer ocupa el primer lugar como incidencia de muerte”.

Este foro permitirá el intercambio de idea que sean innovadoras, “para revertir la epidemia de cáncer” y de esta forma obtener una respuesta sostenible.

Se definirá un programa para llamar a la acción mundial contra este mal y para educar e incorporar a la ciudadanía “para que entienda lo que buscamos con los cambios de estilos de vida, que sepan todo sobre el acceso a tratamientos y la tecnología que esté involucrada para el control de la enfermedad”.

Abelardo Meneses afirmó que en el país se están impulsando políticas públicas en favor de la reducción de la incidencia de cáncer, tal es el caso del Registro Nacional de Cáncer y el programa integral de prevención y control.

Otro objetivo de la cumbre es aumentar la visibilidad de la afección en la agenda internacional de la salud pública. “Este evento, es nuestra mejor oportunidad de mantener al cáncer en la agenda nacional para la salud pública y apoyar las metas de la declaración mundial de cáncer que se celebró en julio de 2006 en Washington”.