Anuncian 170 mdp para concluir la carretera Mex-2

NUEVO LAREDO, TAM.- Aligerar la burocracia que enfrentan los empresarios transportistas, pidió la diputada federal Yahleel Abdala Carmona al director general del Autotransporte Federal de la SCT; también anunció que se destinarán 170 millones de pesos para terminar el Mex 2.

La petición fue expuesta ayer en la reunión de trabajo organizada en la Central de Carga de Nuevo Laredo (Censecar), a la que asistieron el presidente nacional de la CANACAR, Rogelio Montemayor Morineau, el administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Gerardo Omar Celis, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (Aaanld), Edgardo Pedraza Quintanilla y el director general del Autotransporte Federal de la SCT, Adolfo Elim Luviano Heredia, quien se comprometió en facilitar los trámites para el sector transportista.

“Pero yo quiero pedir lo siguiente. No es posible que teniendo el 70 por ciento de todo el transporte, estemos en una burocracia tremenda mandando los trámites a Ciudad Victoria. Es necesario que se hagan aquí los trámites para no paralizar la economía, y no tener empresarios con un mes esperando”, expresó la diputada federal.

“Creo que es un reclamo general, lograr que se puedan sacar los permisos con la firma local, se pierde mucho tiempo mandándolos a Ciudad Victoria, eso es prioritario. La intención es ser más eficientes, para que a los empresarios les vaya mejor”, agregó Abdala Carmona.