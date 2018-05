Anuncia Trump visita a EU de alto funcionario norcoreano

CIUDAD DE MÉXICO.- Kim Yong-chol, vicepresidente del Partido de los Trabajadores y uno de los hombres más importantes en el gobierno de Corea del Norte, se encuentra camino a Estados Unidos como parte de los preparativos para una histórica cumbre bilateral.

Así lo aseguró este martes el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje vía Twitter, donde calificó el acto como una respuesta “sólida” a la carta enviada por el republicano el pasado 24 de mayo a Kim Jong-un en la que aseguraba que en estos momentos era “inapropiado” llevar a cabo el encuentro.

“Hemos reunido un gran equipo para nuestras pláticas con Corea del Norte. Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones respecto a la cumbre y otros temas. Kim Yong-chol, vice presidente de Corea del Norte, se dirige a Nueva York. Una sólida respuesta a mi carta. ¡Gracias!”.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!

