Anuncia Ricardo Monreal que se va de Morena

El delegado en Cuauhtémoc afirmó que hay una corriente en Morena que no lo quiere dentro. [Agencias]

Afirmó que no se siente engañado por Andrés Manuel López Obrador, con quien no se ha comunicado para tratar el asunto

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal prevé irse del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde no resultó ganador de la encuesta para elegir al candidato de ese partido por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Es probable que me separe de Morena, he sido cortés pero me siento incómodo”, comentó el delegado en Cuauhtémoc, quien sostuvo que sigue firme su actitud de la reposición del procedimiento en una nueva encuesta o la elección primaria.

Sin embargo, se dijo que no es ingenuo y que si bien sabe quién será el candidato de Morena, pero espera una respuesta por escrito a su petición lo que llamó un “error político” al resultado de la encuesta.

“Todavía no tengo la respuesta por escrito, pero se supone que ya lo aprobaron”, dijo Monreal a Ciro Gómez Leyva, a quien aseguró que no tardará más que unos días para tomar decisión sobre su permanencia en el partido.

“Mi ciclo se está concluyendo en Morena, lo digo con pena, lo digo con tristeza, porque entiendo y siento que el trato no fue digno. Gran parte no es por los puestos, es por la forma con la que trates a las personas”, apuntó el político, quien dijo que “no hay mucho qué hacer en Morena”, por lo que se va, decisión que calificó como la “más dolorosa que cuando renunció al PRI”.

El delegado en Cuauhtémoc afirmó que hay una corriente en Morena que no lo quiere dentro, a la que le llama “la nomenclatura”, la cual es un grupo que se ha encargado de ir expulsando a fundadores del partido, en el que él ha estado por más de 20 años, “en las buenas y en las malas”.

Afirmó que no se siente engañado por Andrés Manuel López Obrador, con quien no se ha comunicado para tratar sobre el asunto de la candidatura morenista, la cual es una decisión de la Comisión Política.

Sobre el tabasqueño expresó: “Le deseo que le vaya bien y que Dios lo ayude”.

En cuanto al Frente opositor, que conformaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano dijo que no lo minimizaría y podría consolidarse si dejan a un lado las posiciones personales de sus dirigentes.

“Puede ser un instrumento eficaz en la construcción democrática del México moderno”, expuso.

“No le atribuiría ni mínima fuerza, ni lo reduciría a un esfuerzo anti-AMLO”, apunto, Monreal, quien reiteró que podría tener éxito en el corto y en el mediano plazo.

Fuente: SDP Noticias