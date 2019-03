Angelique Boyer usa vestido al revés y enseña de más en los premios TVyNovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Anoche Angelique Boyer fue una de las ganadoras en los premios TVyNovelas, que reconocieron lo mejor de las producciones de Televisa.

Sin embargo, el triunfo de Boyer como Mejor Actriz no fue lo más comentado, sino su error al colocarse el vestido al revés. Al desfilar por la alfombra azul, la estrella de televisión sorprendió con un pronunciado escote que dejó ver “de más”.

Afortunadamente, alguien dio aviso a Boyer, quien corrió a cambiarse. Al iniciar la ceremonia, ya se había colocado el vestido de la forma correcta.

Al finalizar la premiación, ya de camino a casa, Boyer transmitió en vivo en Instagram, donde explicó a sus fans lo ocurrido.

“Qué tal mi vestido reversible, no se lo esperaban, ¿verdad?”, bromeó Boyer. “La verdad me lo fui a probar el otro día, porque George Figueroa, mi stylist, me hizo el favor de contactar a Víctor y Jesse, que son súper talentosos, mexicanos talentosos, y muy honrada me puse su vestido, me lo probé y me quedaba perfecto”.

Boyer se dijo feliz de haber ganado y de haber sido motivo de memes en redes sociales. Su marido, Sebastián Rulli, también se rió de lo ocurrido y dijo que su mujer tiene el cuerpo adecuado para lucir un vestido al derecho y al revés.

Fuente: Milenio