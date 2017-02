Angelina Jolie rompe su silencio y habla de su divorcio de Brad Pitt

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo proyecto sobre la familia y la pérdida llevó a Angelina Jolie a hablar de la suya.

La actriz habló con la BBC sobre su nueva película, First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre), que dirigió y produjo.

La película original de Netflix cuenta la historia del genocidio camboyano a través de los ojos de un niño.

Es un proyecto que muy cercano al corazón de Jolie. Ella adoptó su primer hijo, Maddox, de Camboya después de visitar y enamorarse del país hace 17 años.

“Siempre estaré muy agradecido con este país”, dijo Jolie a la BBC. “No creo que haya podido devolverle tanto como este país me ha dado”.

Maddox, de 15 años, estuvo en el centro de un incidente reportado en un vuelo con su padre, Brad Pitt.

Pitt y Jolie se separaron en septiembre. La pareja había estado junta por más de una década cuando se casaron en 2014. Son los padres de seis hijos.

En la entrevista de la BBC, Jolie se negó a dar detalles sobre lo que ocurrió en el avión.

“No quiero decir mucho sobre eso, excepto que fue un momento muy difícil”, dijo. “Somos una familia y siempre seremos una familia y pasaremos este momento y esperemos que seamos una familia más fuerte por ello”.

Pitt fue absuelto de cualquier cargo de abuso infantil.

Jolie dijo que su situación no es inusual y que muchas familias han enfrentado el divorcio.

Ella está enfrentándolo al ayudar a sus hijos, dijo.

“Mi enfoque son mis hijos, nuestros hijos … y mi enfoque es encontrar este camino”, dijo. “Como dije, somos y siempre seremos una familia, estoy lidiando con encontrar un camino para asegurarme de que esto de alguna manera nos haga más fuertes y más cercanos”.

First They Killed My Father se estrenó en todo el mundo este fin de semana en Camboya.

Los niños de Jolie-Pitt, Maddox; Pax, 13; Zahara, 11; Shiloh, 10; Y los gemelos Knox y Vivienne, 8, aparecieron en el estreno con su madre. Según se informa, Maddox participó en la producción.

Jolie le dijo a la BBC que la familia se está acostumbrando a una rutina en casa.

“Ahora mismo, estoy pasando por un momento cuando todo el mundo está en mi habitación”, dijo. Dos perros, dos hámsters y dos niños por el momento.

La actriz está tratando de mantener todo fluyendo.

“Es maravilloso”, dijo Jolie. “Pero, por lo general, sólo me despierto tratando de averiguar quién va a sacar al perro, quién va a poner los panqueques y que alguien se cepille los dientes”.

