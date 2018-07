Andrés Manuel López Obrador designa a sus siete “capitanes” para la transición

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara el triunfo preliminar de López Obrador, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, reveló en el Zócalo capitalino su equipo de transición en materia económica y financiera.

Carlos Urzúa y Alfonso Romo fueron designados para asuntos de materia económica. Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard para Relaciones Exteriores. Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier para política interior y Cesar Yáñez para asuntos de comunicación.

El gabinete de AMLO:

Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña, reveló quiénes formarían parte de su gabinete en caso de ganar la elección presidencial, por ello, aquí te recordamos a algunos de sus integrantes y los cargos que ocuparían:

*Secretaría de Gobernación (Segob): Olga María del Carmen Sánchez Cordero, ex ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

* Secretaría de Seguridad Pública (SSP): Alfonso Durazo Montaño, ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y Vicente Fox.

* Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): María Luisa Albores González fue líder estatal de Morena en Puebla de 2012 a 2015.

* Secretaría de Educación Pública (SEP): Esteban Moctezuma fue senador de la república, secretario de la Sedesol y Gobernación.

* Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Carlos Manuel Urzúa Macías, ex secretario de Finanzas del Gobierno de la CDMX.

* Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Héctor Vasconcelos Cruz fue embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia.

* Secretaría de Economía (SE): Graciela Márquez Colín, articulista política y maestra del Colegio de México (Colmex).

* Secretaría de Energía (SENER): Norma Rocío Nahle García, ex senadora en la Cámara de Diputados.

* Secretaría de Turismo (SECTUR): Miguel Torruco, ex presidente de la Asociación nacional de Hoteles.

* Secretaría de Cultura: Alejandra Fraustro fue directora del Instituto Guerrerense de la Cultura.

* Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR): Víctor Manuel Villalobos fue funcionario en Semarnat y Sagarpa.

* Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS): Luisa María Alcalde fue coordinadora nacional de Morena, dedicada al sector de jóvenes y estudiantes.

* Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT): Javier Jiménez Espriú fue miembro de los consejos de administración de Teléfonos de México, Banco Nacional de México.

*Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP): Josefa González Blanco Ortiz estudió una maestría en arte por la Universidad John F. Kennedy.

*Secretaría de la Fundación Pública: Irma Eréndira Sandoval es economista y socióloga.