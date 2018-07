Andrés Manuel López Obrador alista reunión con Meade y Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, alista una reunión con sus adversarios en la campaña, el panista Ricardo Anaya y José Antonio Meade (PRI) para agradecerles su actuación de responsabilidad al aceptar el resultado del pasado 1 de julio y porque “no se pasaron de lanza”.

En entrevista al llegar a una reunión con su gabinete social en un salón de la colonia Roma, López Obrador, agregó que desde el día de la elección cuando Meade y Anaya se comunicaron con él para aceptar su derrota, quedaron en que se reunirían después de la jornada.

En este contexto, el político tabasqueño rechazó que Manuel Mondragón y Kalb vaya a ser su secretario de Seguridad Pública, más bien, fue invitado a formar parte del grupo que elabora el Plan de Desarrollo en donde se va a convocar a distintos sectores de la sociedad.

Destacó que su secretario de Seguridad Pública será Alfonso Durazo y sobre las críticas a Manuel Mondragón las respeta, pero adelantó que se van a respetar los derechos humanos y no habrá violaciones.

“Va a ser un gobierno respetuoso de los derechos humanos, no se le va a violar a nadie su derecho, hemos luchado toda la vida por eso, no vamos a claudicar nosotros, desde luego hay libertad para expresar inconformidades, y que puedan haber dudas, pero llevamos toda la vida luchando en favor de los derechos humanos, ni modo que ahora vayamos a cambiar, no voy a cambiar hasta que yo me muera, voy a hacer lo mismo, siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, entonces que estén tranquilos y que vamos a cumplir todos nuestros compromisos, se va a respetar a todos, y van a ser abrazos y besos, no balazos”, dijo.