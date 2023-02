Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una nostálgica imagen, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación como pareja, tras más de 20 años juntos.

La pareja se conoció en la década de los años 90 y se casaron el 1 de abril del 2000 en una ceremonia celebrada en Acapulco, a la que asistieron familiares y amigos.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida'”, escribieron la conductora de televisión y el músico.

Andrea Legarreta y Erik Rubín sortearon varios rumores de infidelidad y de separación en toda su historia como pareja.

El mensaje continúa:

“Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. ¡Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros! Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio”.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos”.

“Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz! Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado! Ya pasaron unos meses que lo decidimos y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo…Mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y Paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera.

Bendiciones a todos, con amor. Andrea y Erik”.

Así fue la historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Según declaró Andrea Legarreta en 2018, su romance con Erik Rubín comenzó en una discoteca de Acapulco, todo gracias a Rafael Villafañe, quien era un amigo en común. Rafael invitó a la presentadora a sentarse a su mesa, y le revelaría un secreto que Erik le había dicho momentos antes: “Cómo ves (Erik) dice que vas a ser la madre de sus hijos”.

Tan sólo unos días más tarde la pareja inició un tórrido romance que apenas duraría tres meses, hasta que el cantante, en las 100 representaciones de la obra de teatro “Rent”, se decidió a pedirle matrimonio a la famosa presentadora de “Hoy”, que para entonces era una joven de 29 años.

“Llevábamos tres meses de novios, a mí me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario y entonces siempre uno de los chicos de la obra hablaba. En ese momento Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: ‘Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo’. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, “Tiempos de Amor”. Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba…”, contó Legarreta durante una emisión del programa matutino del que sigue siendo parte.

Se casaron en Acapulco en una gran ceremonia a la que acudió la crema y nata del mundo de la farándula. El matrimonio iba de maravilla, siempre se mostraron felices y muy enamorados, pero el deseo de ser padres pronto llegó y cuatro años después de haber unido sus vidas, la pareja anunció que ya esperaban a su primer bebé.

El 23 de abril del 2005, pese a las negativas de la familia de Andrea, el matrimonio recibió a Mía Rubín Legarreta, actualmente cerca de cumplir la mayoría de edad; y dos años más tarde Nina, la más pequeña de sus hijas, llegó para acompletar su felicidad.

Andrea y Erik siempre fueron consideradas como una de las parejas más estables del espectáculo, compartían , a través de las redes sociales sus mejores momentos como matrimonio y familia, así como viajes, logros y varias celebraciones.

Uno de los últimos momentos que compartieron como familia fue precisamente el cumpleaños de Erik Rubín, donde al actor le celebraron llevando dos grandes pasteles, todo esto apenas el 30 de enero de este año.

Sin embargo, esta tarde y a través de un emotivo comunicado que publicaron en sus cuentas de Instagram, revelaron que el ciclo que vivieron juntos y su relación amorosa había terminado, pero lo que más llamó la atención fue que la decisión se había tomado 5 meses atrás, es decir que durante sus últimas celebraciones, ambos habían definido que su futuro no era juntos.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”, escribió la conductora junto a un emotivo video.