Andrea Legarreta sufre agresión en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta, reveló que fue atacada por un automovilista en las calles de la Ciudad de México.

La mexicana declaró en el programa Hoy que sufrió agresión por parte de un adulto de aproximadamente 60 años, quien la insultó desde su vehículo.

“Unos coches chocaron y entonces estábamos pasando uno por uno, cuando fue mi turno un tipo en una van enorme me avienta la camioneta. Yo ya estaba casi adentro, me empezó a tocar el claxon, me alcanzó y frenó para hacerme unas señas que no quiero ni repetir, de verdad eran tremendas”, comentó Legarreta.

“Fue como si yo le hubiera matado a un hijo, llegó un momento en el qué dije ‘¿qué está pasando?’, yo no le hice nada”.

“Tristemente estamos acostumbrados a ver esas imágenes día a día, el que te falta constantemente el respeto, te dice piropos”, denunció Andrea Legarreta, quien platicó al aire con Mónica Hernández, Directora de Atención a Víctimas para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Tenemos que crear una consciencia en todas las esferas sociales, como la escuela, trabajo, la casa y los medios de comunicación”, expresó la directora.