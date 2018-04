Andrea Legarreta abre su corazón y habla sobre Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de que se diera a conocer información sobre la posible separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, la conductora del programa “Hoy” no había hecho ninguna declaración al respecto. Pero al parecer Legarreta no aguantó más y realizó una impactante declaración.

Y es que Andrea publicó en su cuenta de Instagram fuertes declaraciones en las que no sólo habla sobre Erik Rubín sino también de su relación con Magda Rodríguez y Galilea Montijo.



Con esta imagen, la conductora deja claro que no tiene ningún problema con la nueva productora de “Hoy”, Magda Rodríguez ni con su compañera Galilea Montijo y confesó que tampoco está separada de Erik Rubín, con quien está casada desde hace 18 años y tiene dos hijas Mía y Nina.

“Y por último, nop, no estamos separados Erik y yo…. Jajajajaja que horror… Por lo menos tenemos nuestros propios medios para hablar la VERDAD… En serio es triste ver como cada día se llenan de mentiras las redes, revistas y medios de información con tal de vender… Lo bueno es que cada vez la gente cree menos en chismes… Cuando las “fuentes cercanas” y “confiables” que venden estas mentiras como información real, tengan el VALOR para dar nombre y apellido y tengan los pantalones para decirlo en la cara de quienes hablan entonces otra cosa será… Mientras tanto no dejan de ser unos cobardes cuyo único interés es acabar con la vida de otros… Mejor que se ocupen en su asquerosa vida… Ahora sí… Me desconecto para seguir disfrutando… Los amo y gracias por leer!!!! Gocen hermosuras!!! Que Dios me los bendiga!!”, escribió Andrea.