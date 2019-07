Ancira niega acusación sobre planta fertilizante; «si no la quieren, devuélvanmela», dice

CIUDAD DE MÉXICO.-Casi un mes después de salir de la prisión de Palma de Mallorca y tras pagar una fianza de un millón de euros, el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, reiteró hoy en Madrid al juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, su negativa de ser extraditado a México, asegurando que es inocente y dijo ser un perseguido político en su país.

“No puedo hablar mucho más porque me dijeron que fuera cauto. La acusación que tengo no tiene fines jurídicos tiene fines políticos. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”, declaró Ancira, vestido de traje oscuro sin corbata, tras salir de su encuentro con el magistrado.

Ancira fue citado en punto de las diez de la mañana (hora local) en el despacho del juez en una breve audiencia en la que, entre otras cosas, le preguntó si quería ser extraditado. Ancira insistió en que desea enfrentar el juicio en Madrid, por lo que se negó a volver a México donde se le espera para ser juzgado por presunta corrupción.

“Tuve una larga conversación (de unos 45 minutos) con el juez, seguirá el proceso aquí y confío en la justicia española”, señaló el empresario, acompañado de uno de sus abogados.

Sin mencionar nombres, comentó que el actual Gobierno de México “está persiguiendo a gente y a veces hace pagar a gente que nos salpica, producto de un daño colateral”.

Indicó que entiende que en estos momentos en México “se está persiguiendo a gente que fue detenida por problemas con la justicia, que no fue clara y transparente, pero está contaminando a otros que no”.

Sin embargo, dijo no entender por qué se ha atacado a Altos Hornos de México.

“Yo no entiendo, por ejemplo, por qué atacó a mi empresa. Le ha causado daño a miles de trabajadores, está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo. No lo sé”, señaló.

Agregó, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, que “cree que tiene la verdad absoluta”, y respecto a las plantas fertilizantes que le vendió al gobierno simplemente pidió “que me las devuelva” si no las quiere.

“No fue como comprar naranjas, participaron valuadores internacionales, decenas de personas. Si no las quiere que me las devuelva y que me dé un tiempo para pagarle”.

Tras pagar el millón de euros, Ancira está sujeto a medidas cautelares: tiene que comparecer en el juzgado cada dos días, entregó su pasaporte y no puede salir de España

Así que el proceso de extradición de Alonso Ancira continúa y se retrasará por el periodo vacacional, ya que a partir del jueves muchos de los jueces y funcionarios titulares se van de vacaciones.

Por lo pronto, su caso pasa ahora a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España, donde en los próximos meses se realizará un juicio en el que se deliberará si Alonso Ancira es extraditado o no.