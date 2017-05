Anciano es rescatado de encierro en su vivienda

NUEVO LAREDO, TAM. [LIDER INFORMATIVO].- Un adulto mayor, que era mantenido encerrado en su vivienda por su hijo, fue rescatado por personal de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar y de Género (UNEVIG) del Sistema DIF Municipal, quienes lo trasladaron al Asilo de Ancianos.

Vicente Ontiveros Avilés, de 80 años, fue auxiliado después de que sus vecinos, reportaran a UNEVIG que el anciano, tenía vario días encerrado en una casa, localizada en calle Ayuntamiento Oriente 31 en la colonia Infonavit-Fundadores.

La denuncia de los vecinos fue hecha a la línea de ayuda 075 la mañana del jueves.

Horas después, su hijo compareció ante la Procuraduría de Protección al Menor y la Familia, donde se le apercibió a resguardar y cuidar bien al adulto mayor, quien regreso a su hogar.

De acuerdo a la información oficial, Don Vicente se encontraba encerrado en la vivienda; el personal de UNEVIG tuvo que forzar la puerta de fierro, para que el hombre de la tercera edad pudiera ser auxiliado.

A sus 80 años, Don Vicente ya tiene algunos achaques, propios de la edad. Dijo no recordar porque estaba encerrado ni quien lo hizo; “yo solo sé que me mandaron para acá, no sé si un doctor o quien”, fue lo que dijo al ser entrevistado por el personal de UNEVIG.

Debido a que a simple vista se observaba un abandono hacia el anciano, además de las quejas de los vecinos que señalaban tenía varios días encerrado, se procedió a forzar la puerta para auxiliarlo.

Los vecinos denunciaron ante el personal el Sistema DIF Municipal, que un hijo de Don Vicente, es quien lo mantiene encerrado, llevándole solo una vez por semana de comer, además de quedarse con el dinero de su pensión de Ferrocarriles Nacionales de México.

El caso fue entregado por UNEVIG al Procurador para la Defensa del Menor y la Familia del DIF, en donde se entregó a Don Vicente a su hijo, quien se comprometió a darle una mejor atención.