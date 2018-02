“Anaya tiene más escándalos de corrupción que años de experiencia en gobierno”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, afirmó que el panista Ricardo Anaya debe ser investigado porque tiene más escándalos de corrupción que años de experiencia en el gobierno.

En entrevista previa al acto conmemorativo del 75 Aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Ochoa Reza advirtió que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente “claramente está involucrado en una operación de lavado de dinero, de triangulación de recursos”.

Además, cuestionó: ¿Cuál es el origen de que contratistas le hayan hecho estos favores bajo esquemas ilegales? hay que investigar que, cuando Anaya compró el terreno, era diputado federal.

“Habrá alguna señalización de algún posible moche. ¿Por qué razón? Contratistas en distintos esquemas que se han repetido y que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación. El modus operandi es el mismo”, agregó.

El político michoacano aseguró que exigencia es muy clara: que se lleven a cabo las investigaciones, que se deslinden las responsabilidades, y que si Ricardo Anaya tiene una explicación veraz de su enriquecimiento inexplicable, que la presente.

No obstante, dijo, lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación son alegatos de las personas que fueron contratadas por Manuel Barreiro.

Ello, agregó , “con conocimiento de Ricardo Anaya, para llevar a cabo un esquema muy sofisticado de triangulación de recursos, de lavado de dinero, para que ese dinero, esos 54 millones de pesos que llegaron a la cuenta de Ricardo Anaya, recorrieran más de 10 países, incluyendo paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar la ruta del dinero”.

Ochoa Reza cuestionó por qué se hizo todo eso, y por qué llevar a cabo todas esas maniobras ilegales, si la operación -según Anaya- fue legitima. Pues si lo fue, ¿entonces para qué tanta vuelta?

Más aún, dijo ¿por qué contratan Anaya y Barreiro a personas para que hagan un esquema, que al final termina con la creación de una empresa fantasma, que es la que le paga 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, por un activo que había comprado dos años antes con sólo 10 millones de pesos”.

Y además, 10 millones de pesos que no ha quedado claro de dónde surgieron, para pagar ese terreno original que le vendió Manuel Barreiro a Ricardo Anaya. “La historia es muy clara, es fácil de explicar: Ricardo Anaya declaró en su 3 de 3 que tenía ingresos promedio de 90 mil pesos al mes.

Sin embargo, en ella no aparece ningún terreno, “no aparece ningún bien inmobiliario, no hay esos antecedentes de riqueza. Por el contrario, lo que señala Ricardo Anaya en distintos espacios en medios de comunicación y en su declaración 3de3 plus, es que él tenía un modo modesto de vivir”.

Además Ricardo Anaya aseguró que su familia estaba en Atlanta apoyada por sus suegros y a lo largo de estos meses, a través de los medios de comunicación, nos enteramos que le mintió a los mexicanos.

“Les mintió porque ocultó su riqueza real; les mintió, porque llevó a cabo una triangulación de recursos, lavado de dinero y a final de cuentas, todos esos ilícitos se deben investigar y se deben castigar”, comentó.

Por otra parte Ochoa Reza indicó que ha quedado completamente acreditado que cuando José Antonio Meade fue secretario de Desarrollo Social, se revisaron los contratos que habían sido señalados por supuestas anomalías, se cancelaron, y se investigó y castigó a las personas que habían sido señaladas.