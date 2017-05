Ana Karen Jauregui, lista para el certamen de Expomex 2017

NUEVO LAREDO, TAM.- Con tan solo 18 años Ana Karen Jauregui, representante del Club Rotario Nuevo Laredo Reforma está más que lista para el certamen de Expomex 2017 que se celebrará este próximo 28 de mayo en el Centro Cultural.

Actualmente Ana Karen estudia el sexto semestre del Cobat 01 y explicó que siempre le había interesado este certamen debido a que es parte de la cultura de Nuevo Laredo.

“Yo estaba muy interesada en participar porque me gusta convivir con las personas y envolverme más en este ambiente; ha sido muy padre estos días he hecho nuevas amistades y he conocido a personas muy lindas, además de aprender mucho.

“Esto te impulsa a seguir en lo que uno quiera, ya que lo tomo como un reto y ya sé como lo voy a manejar; yo les digo a las niñas que sueñan con participar que lo intenten que es una experiencia muy bonita y con muchos conocimiento y les abre las puertas en mucho ámbitos, además de contar con el apoyo de mis papas y mis amigos de la escuela”, mencionó.