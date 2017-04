Amparan en Nuevo León a transportistas

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de varios intentos, finalmente un juzgado de distrito de Monterrey otorgó a varias empresas transportistas las suspensiones definitivas en contra del reglamento de tránsito de Nuevo León, para quedar amparadas contra multas y restricciones para circular.

Manuel Treviño Benavides, abogado de las empresas transportistas que obtuvieron las suspensiones, explicó que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León declara procedentes las suspensiones solicitadas.

Entre los beneficios obtenidos son: no podrán retirarse de la circulación los vehículos propiedad de la quejosa destinados al servicio de transporte de carga; no se les impedirá circular por las vías regionales y metropolitanas; no se limitará la circulación de transporte de carga a cierto horario.

“Tampoco se les exigirá el pago de permiso para circular y no se aplicará lo establecido en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 Fracción IV, del Reglamento de Tránsito Homologado en Nuevo León”, explicó el abogado.

Durante la semana, Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), informó que 17 empresas transportistas disponen de amparos pero dijo desconocer cuántas empresas de la ciudad han perdido los amparos por decisión de los jueces de Nuevo León.

“Lo que más nos preocupa es que otros estados del país decidan aplicar un reglamento similar, eso es lo que más preocupa porque entonces el sector transportista entraría en una sobregulación. Y eso provocaría que las empresas transportistas busquen ampararse para circular en otros estados por donde necesariamente se requiere circular para transportar las mercancías”, explicó Lozano Guajardo.

Como se ha publicado, un grupo de 9 alcaldes de Nuevo Laredo diseñó un reglamento de tránsito homolgado para restringir en sus municipios la circulación de camiones pesados o tráileres porque consideran que dañan las vialidades.

Desde finales de febrero se aplica el reglamento y una de sus disposiciones es cobrar a las empresas transportistas la cantidad mensual de 5 mil pesos por cada tráiler, por cada municipio que transiten, además de restringir su circulación en determinados horarios.