AMLO ya perdonó a quien le robó la presidencia y lo ofendió en campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Abrazos, no balazos y olvido no, perdón sí, siguen siendo los discursos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ya perdonó a quien le robó dos veces la presidencia y lo ofendió en campaña.

“Los que me ofendieron en muchas ocasiones, nos robaron dos veces la presidencia, a todos esos los perdono, porque yo no estoy pensando hacia atrás, en lo que me hicieron, yo lo que quiero es que nuestro pueblo salga adelante por los que vienen detrás”, manifestó.