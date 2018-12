AMLO va por incorporación de muerte asistida en sistema de salud

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por buscar incorporar al sistema de salud la muerte asistida.

“Como el tema de desahuciar cuando se llega a una realidad, triste de que no hay opciones, no hay alternativas, no es decir ‘a ver ya llévense al paciente a su casa’. ¿Por qué no implementamos algo para el bien morir, por qué no la asistencia?

“Todo eso no está considerado en la atención a la salud, entonces son cuestiones muy importantes que tenemos que resolver entre todos”, dijo durante la presentación del nuevo modelo federal de salud en Yucatán.

En Mérida, el Presidente dijo que durante su administración buscará basificar a todos los trabajadores del sector salud.

“Va a implicar llegar a un acuerdo para ir regularizando a miles de trabajadores eventuales. Hay trabajadores de la salud que llevan 20 años trabajando por contrato, por honorarios, entonces necesitamos ya enfrentar esta irregularidad.

“Estamos hablando de alrededor de 80 mil trabajadores; claro, no lo podríamos hacer de la noche a la mañana, pero hay que establecer el compromiso de que manera paulatina tenemos que ir basificando a los trabajadores de la salud”, abundó.

​López Obrador se pronunció por homologar las prestaciones de los trabajadores que laboran en los distintos sistemas de salud.

“Porque por un lado tienen un sueldo los que trabajan en el gobierno federal, tienen otro, aunque lleven a cabo la misma tarea, la misma labor, los trabajadores del estado, entonces tenemos que ponernos de acuerdo”, explicó.

Fuente: Milenio