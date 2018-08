AMLO se despide de Morena con canción de Silvio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dedicó una canción de despedida a Morena, luego de que ayer realizó su Congreso Nacional.

En sus redes sociales, el político de Tabasco dijo que ayer asistió a la reunión de Morena donde se despidió con nostalgia.

“Asistí al Congreso de Morena, me despedí con nostalgia. Recordé un fragmento de la canción de Silvio: Quien ayer me daba un beso, ahora me trata de usted. Yo no quiero aprender eso, ni al derecho ni al revés. […] Después de haber sido hermano es muy triste ser señor”, citó.

El presidente electo acudió el pasado domingo al V Congreso Nacional de Morena en donde pidió a sus militantes “no encaramarse con el poder ni permitir lacras de la política”.