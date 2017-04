AMLO se deslinda de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener ningún tipo de relación con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fuera detenido el pasado 16 de abril en Guatemala y a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos públicos.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con Duarte, ni con Yunes, ni con el corrupto de Peña, ni con Fox, ni con el corrupto de Calderón, a mi me pueden llamar ‘peje’ pero no soy lagarto y voy a enfrentar a todos los mafiosos”.