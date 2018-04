AMLO responde a Trump: no nos va a apantallar

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, aseguró que Donald Trump “no nos va a apantallar” con su amenaza de mandar militares a la frontera con México.

En el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, calificó de propaganda política el tuit que publicó la mañana de este martes Trump, pues dijo que “ya probó que obtiene simpatías con ciertos sectores de Estados Unidos amenazando a México”.

“Vamos a estar nosotros con mucha prudencia, la verdad les digo, no nos van a apantallar, México, ya lo dije y lo repito, y su pueblo no van a ser piñata de ningún gobierno extranjero.

“No es con muros ni militarizando la frontera como se resuelven los problemas de migración y de inseguridad, es con desarrollo, es atendiendo las necesidades de los pueblos como se puede obtener la paz y la tranquilidad”, enfatizó.

Luego de un mitin en dicho municipio, el abanderado presidencial de Morena, PT y PES resaltó que hasta el momento sólo es una “declaración, una amenaza” de Trump, por lo que “no hay todavía nada que preocupe a nuestro país”.

“No hay ningún fundamento legal aunque él tenga esa facultad para movilizar tropa a la frontera. Tiene que dar una explicación también al Congreso y al pueblo estadunidense, entonces no hay que adelantarnos”, dijo.

El ex jefe de Gobierno aseveró que si Trump insiste en la construcción del muro y en desplegar militares en toda la frontera, él le contestaría con una cadena humana.

“En son de paz, nosotros los mexicanos nos manifestaríamos en toda la frontera vestidos de blanco, miles de mexicanos a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos”.

“Una cadena humana de mexicanos por la paz para buscar un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos sin uso de la fuerza, sin muros, con el respeto mutuo, un entendimiento con cooperación para el desarrollo, eso lo haríamos si es necesario”, explicó.

Por lo que López Obrador le exigió al presidente estadunidense no abusar, no ofender a “nuestro pueblo” y actuar como jefe Estado.

“Poco a poco vamos a ir haciendo entender al presidente Donald Trump que es equivocada su política antimexicana, que es mejor conseguir un acuerdo de buena vecindad, que debemos de tener relaciones de amistad y de respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo, no balandronadas, no amenazas, no el uso de la fuerza, no la política de muros, sino buscar el entendimiento mediante la cooperación para el desarrollo”, abundó.