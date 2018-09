López Obrador regaña a legisladores de Morena en Nuevo León

MONTERREY.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconvino a los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y les recomendó que no pierdan el decoro, mucho menos que haya excesos y que no se humille a nadie en las cámaras.

“Estoy haciendo una recomendación respetuosa a los legisladores de que si van a llegar los secretarios del gobierno actual a comparecer, como lo establece la ley, pues que se les cuestione, se les critique pero con respeto, que no haya excesos y que mucho menos se humille a nadie”, enfatizó.

Luego de que Morena dejó ver su aplanadora en el Congreso, el presidente electo pidió que en las cámaras se discuta, se debata, se critique, se cuestione, pero con respeto y que no haya agresiones, ni violencia verbal y que nadie salga de la cámara humillado, ofendido o vilipendiado.

“Se tiene actuar con mucha responsabilidad y no perder el decoro porque no se puede actuar ya de esa manera, nunca ha sido nuestra forma y hemos sido opositores y fuerte, pero siempre hemos sido respetuosos”, indicó.

Al arribar al aeropuerto de Monterrey, donde fue recibido por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, con quién se tomó un café, López Obrador reconoció que tras seis años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no hay un país en crisis política, ni financiera.

Sin embargo, aclaró que hay problemas graves como la pobreza, la inseguridad y la violencia.

“Hay problemas, es público, es notorio que hay una crisis en el país, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad. No hay crisis política, no tenemos una crisis financiera, no está pasando lo que está pasando desgraciadamente lo que está sucediendo en Argentina.

“Eso también hay que considerarlo, sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza, sobretodo mucha inseguridad y mucha violencia, pero hay condiciones también porque hay ánimo de esperanza de la gente, de que las cosas van a mejorar, van a cambiar”, expresó.