AMLO rechaza conteo rápido en Edomex: “hay un empate”

López Obrador dijo que Morena no acepta los resultados dados a conocer esta noche por el IEEM. [Agencias]

López Obrador dijo que Morena no acepta los resultados dados a conocer esta noche por el IEEM. [Agencias]

López Obrador dijo que según sus actas Delfina Gómez ganó elección en Edomex y dijo que conteo rápido del IEEM, que favorece a Del Mazo, no corresponde con la realidad.

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los resultados del conteo rápido del IEEM, que ubican a Alfredo del Mazo con 2 puntos de ventaja sobre Delfina Gómez, no corresponden con la realidad y advirtió que no permitirá un fraude electoral en el Estado de México.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, López Obrador dijo que Morena no acepta los resultados dados a conocer esta noche por el IEEM, al asegurar que las cifras reportadas esta noche por el consejero presidente del Instituto, Pedro Zamudio, corresponden en realidad con un escenario de empate técnico.

De acuerdo con el IEEM, Alfredo del Mazo obtuvo entre 32.75 y 33.59 por ciento de los votos en las casillas muestra para el conteo, mientras que Delfina Gómez sumó entre 30.73 y 31.53 por ciento.

Sin embargo, para el dirigente nacional de Morena los resultados en las actas registradas por su equipo dan una ventaja para su abanderada, por lo que advirtió que no permitirán el fraude y que defenderán la voluntad de los mexiquenses. El tabasqueño pidió a usuarios de redes sociales compartir fotos de las “sábanas” de sus casillas y descartó algún llamado a la confrontación.

“De acuerdo a nuestras actas ganó la maestra Delfina. Acaba de dar a conocer una información el IEEM que no corresponde a la realidad. Un supuesto conteo rápido en donde hay, en términos técnicos, un empate y el está dando venta a Del Mazo. Es un descontón al estilo priista. No lo aceptamos. No vamos aceptar ningún fraude electoral, nunca lo hemos aceptado”.

Fuente: SDP