AMLO presentará amparo para frenar contratos del nuevo aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que presentará amparos ante el Poder Judicial para frenar la entrega de contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y la explotación petrolera en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

“Se va a presentar amparos para que se detenga la entrega de contratos, están entregando contratos para comprometer al gobierno próximo, amarrarnos las manos. Que no tengamos recursos para no hacer nada y que estemos pagando por las pillerías que se están contratando actualmente”, expuso.

Tras reunirse con el Consejo de la Comunicación, el tabasqueño dijo en entrevista a medios que no será títere ni cómplice de la entrega de contratos manchados por la corrupción, por lo que prefiere que haya incertidumbre en el tema. Adelantó que el gobierno firmará un contrato hoy, por ejemplo, en el que se indica que el aeropuerto quedará concluido hasta 2025.

“Todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa, yo no voy a aceptar eso, no soy títere de nadie. Prefiero que haya incertidumbre, no quiero la corrupción, no voy a ser cómplice de la corrupción”, indicó.