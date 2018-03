AMLO pide a Peña revelar la conversación con Trump

El candidato presidencial aseguró que la llamada entre ambos mandatarios fue "muy ríspida" y nada amigable; celebró que el Presidente haya sido firme en que México no pagará el muro.

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente Enrique Peña Nieto que dé a conocer la conversación completa que tuvo vía telefónica con Donald Trump “para tener el panorama completo”.

“Así como Donald Trump dio a conocer fragmentos de esa llamada, sería muy bueno que también el gobierno de México, que también grabó, porque si no grabara también es lamentable, sería bueno que lo dieran a conocer porque ¿cómo estuvo esa conversación? Yo sé, porque tengo mis gargantas profundas, que fue muy ríspida y que no fue amigable y que por eso se suspendió el viaje”, dijo.

En entrevista en Zacatecas, el tabasqueño celebró que el Presidente haya sido firme sobre el rechazo de México para pagar el muro fronterizo que pretende construir el gobierno estadunidense.

“Yo creo que sí ha faltado más acción, más defensa de los intereses de México, pero también creo que el no aceptar el muro como está exigiendo Trump, que se pague el muro, es un avance, que no se haya sometido por entero, que se haya resistido a aceptar las condiciones de Trump”, aplaudió el tabasqueño.

Lamentó que a Trump “le sigan haciendo creer sus asesores que para obtener votos y para su posible reelección debe seguir insultando a los mexicanos”.

Consideró que lo que debe existir es una relación cordial entre ambas naciones, pues no es “recomendable para ningún gobierno, no se puede estar auspiciando odios, no se puede estar confrontando a pueblos, es mejor que se busque la conciliación”.