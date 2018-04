AMLO no ve cualidades en candidatos presidenciales; se abstendría de votar

El candidato por Morena explicó que de no ser aspirante presidencial, no votaría por alguno de sus rivales en la contienda electoral debido a que “ninguno de ellos tiene cualidades”.

Andrés Manuel López Obrador explicó que de no ser candidato presidencial, no votaría por alguno de sus rivales en la contienda electoral. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Andrés Manuel López Obrador explicó que de no ser candidato presidencial, no votaría por alguno de sus rivales en la contienda electoral, se abstendría o anularía su voto, debido a que -dijo- ninguno de ellos tiene cualidades.

En el foro Actúa, ante mil 800 estudiantes reunidos en el auditorio Luis Elizondo del Tec de Monterrey, fue cuestionado por los universitarios por quién votaría de los actuales candidatos: José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL), Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC), o los independiente Margarita Zavala y Jaimes Rodríguez Calderón.

El tabasqueño respondió que por Morena, pero si no hubiera otro candidato, preferiría abstenerse o anular su voto. La respuesta género risas y aplausos de los estudiantes.

También se le pidió mencionar dos cualidades de cada uno de sus rivales a la presidencial. Contestó secamente: “no veo cualidades, la verdad”.

¿No ve ninguna cualidad en ninguno?

-“No. Estamos hablando de quienes aspiran a gobernar un país en crisis Esto no es un asunto de ser buena gente”.

Sin embargo, ante la insistencia, dijo que Meade es cómplice de la corrupción; Ricardo Anaya, se beneficio de la partida de moches; “El Bronco” es independiente de los ciudadanos pero no de la mafia y Margarita, mejor se abstuvo de decir lo que piensa de ella.

Y recompuso, “todas y todos los seres humanos son buenos por naturaleza”.

Al ser cuestionado sobre su propuesta de amnistía, el candidato de Morena-PES-PT, puso de ejemplo que los indígenas de la montaña de Guerrero se ven obligados a sembrar amapola para tener qué comer “Por qué no atenderlos. Infringieron la ley pero vamos a darles una alternativa”, expresó.

También dijo que las cárceles están llenas de jóvenes inocentes. “Vamos a revisar esto bien y aplicar una virtud de los seres humanos, el perdón. Necesitamos para México la paz y conseguir la reconciliación”.

Mientras que en preguntas rápidas, esto respondió López Obrador de algunas palabras:

Seguridad: es necesaria.

Pobreza: duelo.

Corrupción: lastre.

Pena de muerte: no.

Legalización de las drogas: consulta.

Eutanasia: sí.

Aeropuerto CDMX: no.

Experimentación animal: análisis.

Reforma educativa: cancelarla.

Equidad de género: respeto.

Reforma energética: revisarla.

Plurinominales: quitarlos.

Aborto: consulta.

Ley de seguridad interior: no hace falta.

Fuero: quitarlo.

Seguro popular: hacerlo efectivo.

Matrimonio igualitario: libertad.

TLCAN: necesario.

Pensión a ex presidentes: quitarlas.

Partidos políticos: moralizarlos.

Amnistía para delincuentes: consultarla.

Revocación de mandato: aplicarla.

Candidaturas independientes: que sean auténticas.

Reducción de salarios a servidores públicos: de acuerdo.

Procuraduría autónoma: autónoma de la mafia.

Jóvenes: frescura, inteligencia, amor.

México: lo mejor del mundo.

Actúa: pues sí.