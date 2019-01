AMLO: no se dio vista a PGR de caso de corrupción en NAIM

El mandatario aseguró que la Policía Federal no presentó la denuncia porque no hay pruebas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Policía Federal no dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre un presunto caso de corrupción que podría causar un daño al erario público por 17 mil millones de pesos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y que no hay pruebas que confirmen la existencia de un hecho ilícito.

“Les adelanto que no presentó la Policía Federal Preventiva ninguna denuncia; o sea, lo queremos manejar con mucho cuidado el caso porque no tiene fundamento, pero no queremos exhibir a nadie porque, incluso, no vemos que haya mala fe en el periódico, pensamos que fueron sorprendidos. Ya lo revisaron los responsables, ninguna denuncia por corrupción en la construcción del aeropuerto”, dijo.

Ayer lunes EL UNIVERSAL dio a conocer un informe de la Policía Federal, que fue validado por el ex Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, el cual da cuenta de un caso de corrupción que involucra a funcionarios y recursos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional,el mandatario aseguró que la Policía Federal no presentó la denuncia porque no hay pruebas.

Consultado sobre lo señalado por el Presidente esta mañana, el ex comisionado Renato Sales afirmó que cuando tuvo conocimiento del informe ordenó a su Jefe de Oficina dar vista a la PGR para comenzar con la indagatoria. “Fue en la última quincena de noviembre cuando ordené dar vista a la PGR”, dijo el ex mando de la Comisión Nacional de Seguridad.

Sales Heredia señaló que le corresponde al nuevo gobierno abrir una carpeta de investigación con la información que ya se tiene.

De acuerdo con un informe de la Policía Federal, que derivó de la investigación iniciada por el OIC en enero de 2018 por el ex director del GACM, Federico Patiño, la institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del NAIM mediante la compra de materiales para construcción, como tezontle y basalto, sin contratos previos a empresas y sindicatos vinculados principalmente con Raúl González Apaolaza, ex director General de Obra del NAIM, que no cumplieron con las normas de calidad requeridas.

El informe, con fecha 6 de noviembre de 2018, fue entregado a GACM mediante el ocio número PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el 12 de noviembre pasado, fecha en la que ya se encontraba en funciones el actual director, Gerardo Ferrando Bravo.