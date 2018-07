AMLO no irá a Cumbre de la Alianza del Pacífico

López Obrador explicó que hay un retraso en la entrega de la constancia de mayoría y que no puede acudir al encuentro de mandatarios sin ser oficialmente presidente electo.

CIUDAD DE MÉXICO.-El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no participará en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que inicia el domingo en Puerto Vallarta, por la demora en la entrega de la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo.

“No voy a estar en Puerto Vallarta porque se ha demorado la entrega de la constancia donde dice que soy presidente electo”, explicó López Obrador en conferencia de prensa.

Tras las elecciones del 1 de julio, AMLO se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, quien lo invitó a participar en la cumbre, pero López Obrador explicó que no puede acudir al encuentro, que es de carácter oficial, sin ser presidente electo.

“No puedo asistir a un acto oficial sin ser presidente electo, cuando me invitó el Presidente estaba pensando que para el martes ya iba a ser presidente electo”, agregó.

Durante la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará en Puerto Vallarta, Jalisco, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú aprovecharán para encontrarse con sus homólogos del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Ambos bloques, los dos mayores de América Latina, negocian desde hace varios meses una aproximación y un posible acuerdo de libre comercio.

Sobre la reunión que sostendrá la siguiente semana con Chrystia Freeland, canciller de Canadá, AMLO dijo que “es distinto”, pues no se trata de una reunión de carácter oficial.

“Aquí sí recibo porque es distinto, de acuerdo al protocolo vino la comisión del gobierno de Estados Unidos y ahora viene la canciller, ni modo que aquí no se les abran las puertas, los vamos a tender aquí pero el (encuentro) de Vallarta es de carácter oficial y no puedo ir si no soy presidente electo”, dijo.