AMLO llama deshonestos a ministros de la Corte; “deberían quitar el retrato de Juárez”, les pide

CIUDAD DE MÉXICO.- De gira por el sur del país el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da un mal ejemplo al suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario puede ganar más que el jefe del Ejecutivo Federal.

En entrevista al llegar al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, López Obrador señaló que aquellos funcionarios que ganan 600 mil pesos mensuales en el país son deshonestos y no son partidarios de la justicia.

“Están dando un mal ejemplo quiénes deberían de impartir justicia, no es posible que haya funcionarios públicos en el país habiendo tanta pobreza que ganen 600 mil pesos mensuales. Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de honestidad, ésos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia”. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR