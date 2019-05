AMLO le responde a Trump: Problemas no se resuelven con impuestos; no quiero confrontación

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, contestó a través de una carta al mandatario estadounidense Donald Trump su amenaza de imponer aranceles a México si no se resolvía el problema migratorio.

En la carta el primer mandatario se dirige a Trump señalando que se encuentra al tanto de su postura con relación a nuestro país, afirmando que los pueblos y las naciones que representan como gobierno merecen que ante cualquier conflicto entre la relación bilateral, por graves que estas sean se recurra al diálogo y se dé prioridad a la prudencia y responsabilidad.

Al presidente Donald Trump en son de paz. https://t.co/5XdiY7hfeL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2019

“Presidente Trump: los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío”, dice AMLO.

López Obrador se refirió al lema ‘Estados Unidos es primero’ como una falacia porque hasta el fin de los tiempos prevalecerán la justicia y la fraternidad universales.

“De manera específica, ciudadano Presidente: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la Ley del Talión, en el “diente por diente” ni en el “ojo por ojo” porque, si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos”. Señala en un párrafo el presidente López Obrador.

Aquí puedes leer la carta completa.

Fuente: El Heraldo